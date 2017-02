Detidos três homens por tráfico de pessoas, sequestro e escravidão

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve três homens, fortemente indiciados pela autoria dos crimes de tráfico de pessoas, de sequestro e de escravidão, ocorridos, de forma continuada, no concelho de Gouveia e também em várias localidades do reino de Espanha, tendo como vítimas, pelo menos, duas vítimas assumidas como tal. Estas foram acolhidas, mantidas e retidas contra a sua vontade e exploradas laboralmente em trabalhos agrícolas, sem que alguma vez lhe tivesse sido paga qualquer remuneração.

Para além da exploração permanente das vítimas já conhecidas, pelo menos durante os últimos dois a três anos, as mesmas eram também alvo de maus tratos e agressões físicas por parte dos ora detidos, dois deles familiares diretos entre si.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 26 e os 54 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.