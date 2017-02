A Seleção Nacional sub-16 conseguiu, no Estádio Municipal de Vila Real de Santo António, derrotar a França, no desempate por penáltis (7-6), naquela que foi a partida de abertura do Torneio de Desenvolvimento da UEFA 2017.

No final dos 80′, registava-se um empate a um golo, mas Portugal garantiu a conquista de 2 pontos, depois de ser mais eficaz nas penalidades.