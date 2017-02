Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada promove formação sobre Genealogia

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, em parceria com o Instituto Cultural de Ponta Delgada, promove, de 16 a 18 de fevereiro, a realização de uma formação intitulada “Genealogia sem segredos”, que será ministrada por Francisco Queirós. Esta formação terá lugar nos dias 16 e 17 de fevereiro, das 18h00 às 20h00, no Instituto Cultural de Ponta Delgada, e, no dia 18 de fevereiro, das 10h00 às 12h30, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.

As inscrições devem ser feitas para o Instituto Cultural de Ponta Delgada, pelo telefone 296628598 ou pelo endereço eletrónico geral@icpd.pt.

O principal objetivo desta formação é ajudar os participantes a fazer a história da sua família, sabendo por onde ir, por onde não ir, quando pedir ajuda e a quem.

Francisco Queirós é doutor em História da Arte pela Universidade do Porto e coordenador adjunto do Grupo de Investigação “Heritage, Culture and Tourism” do CEPESE – Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade, onde, em 2014, concluiu os seus trabalhos de pós-doutoramento sobre a arte tumular do século XIX em Portugal.

Ao longo de mais de duas décadas de investigação, tem abordado a História da Família do ponto de vista das biografias, dos espólios fotográficos e da tumulária como fonte genealógica, tema que apresentou, como orador convidado, na primeira pós-graduação sobre História da Família realizada em Portugal.