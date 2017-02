O Roteiro Cidadania em Portugal continua a percorrer o País e vai estar, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, nos concelhos de Serpa, Lisboa, Vila Franca de Xira e também de Setúbal e Azambuja.

Aproveitando a celebração do Dia dos Namorados, esta será uma semana de debates sobre o fenómeno da violência no namoro, mas também sobre violência de género, com diversas iniciativas das quais se destaca a adesão do Roteiro ao movimento mundial One Billion Rising (movimento que pretende mobilizar pessoas de todo o mundo a dançar pelo fim da violência contra as mulheres).

O objetivo desta iniciativa – uma parceria do Governo e da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local (Animar) – é colocar as redes e comunidades locais a discutir os temas da cidadania, da participação cívica, o combate às desigualdades ou as discriminações.

O Roteiro teve início no passado dia 24 de outubro – Dia Municipal para a Igualdade – e vai percorrer todo o País até ao dia 30 de julho de 2017. A partir desta semana, o projeto intensificará a sua marcha, estando continuamente em atividades, no sentido de dar resposta ao número cada vez maior de manifestações de interesse por parte de vários parceiros locais.

No percurso do Roteiro estão já mais de 160 municípios de Portugal continental e regiões autónomas. A rede de parcerias envolve ainda autarquias, organismos da administração pública, organizações da Economia Social e Solidária e outras entidades, tais como a ACAPO, Federação Portuguesa de Surdos, RUTIS, Fundação Maria Rosa/ComParte, entre outros.

A equipa está a percorrer o País numa carrinha, devidamente equipada com recursos lúdico-pedagógicos, para apoiar a dinamização de atividades propostas por redes locais.