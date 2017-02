Paulo Cafôfo recebeu nova Embaixadora da África do Sul

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu esta tarde, nos Paços do Concelho, Mmamokwena Gaoretelelwe, a nova Embaixadora da África do Sul em Portugal, que se encontra em visita oficial à Região. O autarca e a diplomata aproveitaram o encontro para abordar o papel da emigração madeirense naquele país africano, tendo a Embaixadora enaltecido a importância dos madeirenses na África do Sul, nomeadamente no que respeita ao seu contributo para o desenvolvimento económico do país.

A Embaixadora enalteceu, igualmente, a excelente integração da comunidade regional na sociedade sul-africana, tendo Paulo Cafôfo sublinhado, por sua vez, que o significado da diáspora madeirense para a Região continua a ser incontornável nos dias de hoje, em termos afetivos e socioeconómicos, o que tem defendido de forma empenhada ao longo deste mandato, nomeadamente no que respeita à impreteribilidade de ter ligações aéreas à altura das necessidades, entre a Madeira e os seus principais polos de emigração, onde se destaca, naturalmente, a África do Sul.

O Presidente recordou, por fim, a viagem feita no ano passado à Cidade do Cabo, com quem o Funchal tem um acordo de geminação desde 1987, mas que estava desativado em termos práticos, explicando que foram reafirmadas pontes importantes nas áreas da economia, turismo e cultura, a serem aprofundadas nos próximos anos.