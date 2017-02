Quatro cidades portuguesas entre os 10 destinos mais procurados para o Dia dos Namorados

Numa das alturas mais românticas do ano, a momondo apresenta a lista dos 10 destinos mais pesquisados pelos portugueses, para o que poderá ser uma viagem de arrebatar corações. São quatro as cidades portuguesas que figuram nesta lista: Lisboa, Porto, Ponta Delgada e Funchal são alguns dos destinos procurados para se fazerem juras de amor.

1.Lisboa

Apresentando-se como a segunda capital mais antiga da Europa – a seguir a Atenas –, Lisboa encontra-se bem situada junto à costa, brindando os seus visitantes com uma bonita e apaixonante paisagem sobre o Tejo.

Espalhados pela cidade existem vários miradouros de onde poderá assistir ao pôr do sol, diversos restaurantes de autor e edifícios com a tão maravilhosa arquitetura gótica. Uma visita aos museus ou um passeio junto ao rio, na renovada Ribeira das Naus, poderão, ainda, ser boas opções para este dia.

2. Porto

Cada vez mais aclamado como um destino para os apaixonados, a cidade do Porto oferece toda uma atmosfera especial, tanto para jovens enamorados como para casais em relações duradouras. A zona ribeirinha, banhada pelo Douro, os Jardins do Palácio de Cristal ou o Parque da Fundação Serralves farão o cenário ideal para um passeio de mãos de dadas. A meio da tarde, que tal fazer uma travessia pelo rio Douro, desfrutando das paisagens únicas das vinhas? E para um jantar romântico, na Foz do Porto são vários os restaurantes com vista para o mar, onde poderá experienciar o melhor da gastronomia do Norte.

3.Ponta Delgada, Açores

Os Açores são ainda um paraíso por descobrir para muitos e uma viagem a Ponta Delgada, em São Miguel, nunca significa apenas mais uma viagem: significa um mergulho na Caldeira Velha, um passeio romântico pelo parque Terra Nostra e um jantar a dois onde poderão degustar o maravilhoso cozido das furnas. Com incentivos destes, não é de admirar que se tenha provado um dos destinos mais procurados para o Dia de São Valentim.