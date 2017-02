Marcelo recebeu operacionais da Força Especial de Bombeiros regressados de Missão no Chile

O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa recebeu, em audiência no Palácio de Belém, os operacionais da Força Especial de Bombeiros da Autoridade Nacional de Proteção Civil que participou na Missão de Assistência de Combate a Incêndios, no Chile, no âmbito do Centro de Coordenação da Resposta de Emergência da União Europeia.

Portugal, num gesto de solidariedade, enviou, a 28 de janeiro, 52 elementos da FEB em resposta ao pedido de assistência internacional do Chile face à pior vaga de incêndios florestais dos últimos anos no país. A Força Nacional, que regressou hoje a Portugal, permaneceu no Chile durante 16 dias numa missão difícil, cuja intervenção em Las Maquinas foi essencial para o controlo de um dos maiores incêndios de que há registo naquele país.

Na audiência, e antes do Presidente da República, usou da palavra, o porta-voz da Força Nacional, o Adjunto de Operações Nacional da ANPC, Miguel Cruz, para um debriefing da Missão.

Estiveram presentes na audiência o Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, o Embaixador do Chile em Portugal, Germán Guerrero e o Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Joaquim Leitão.