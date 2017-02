NRP Viana do Castelo recebeu visita da Escola Básica Integrada Canto da Maia

No passado dia 10 de fevereiro, o NRP Viana do Castelo recebeu a visita de 16 alunos e 8 adultos da Escola Básica Integrada Canto da Maia, de Ponta Delgada.

Esta visita teve o objetivo de dar a conhecer aos alunos os principais locais do navio, com uma breve explicação sobre o funcionamento dos equipamentos e a organização de bordo. Sendo de realçar que os alunos ficaram entusiasmados com a componente tecnológica do NRPViana do Castelo, bem como pelas preocupações ambientais com que o navio foi concebido, nomeadamente ao nível da separação dos lixos e tratamentos dos efluentes, sendo considerado um navio adaptado às preocupações ambientais do presente, com os olhos postos no futuro.

Os alunos tiveram, ainda, a oportunidade de observar a equipa de abordagem de bordo, devidamente uniformizada, e os equipamentos utilizados pelos mergulhadores da Marinha Portuguesa.

O NRP Viana do Castelo está presentemente a efetuar uma missão de três meses nos Açores, pronto para dar resposta a situações de busca e salvamento no mar e exercer a autoridade do Estado no mar, em estreita colaboração com a Autoridade Marítima. Simultaneamente colabora com a proteção civil regional e demais autoridades em caso de calamidade ou catástrofe natural, prestando auxílio próximo à população em caso de necessidade.