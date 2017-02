5ª edição do Fórum da Empregabilidade na UMa

A Universidade da Madeira (UMa) vai ser palco de mais uma edição do Fórum da Empregabilidade, de 16 a 17 de fevereiro. A organização está a cargo do Observatório de Emprego e Formação Profissional.

À semelhança das edições anteriores, o V Fórum da Empregabilidade vai decorrer no Campus da Penteada e contemplará a realização de diversas atividades, nomeadamente 8 sessões formativas em sala e a realização de uma bolsa de contactos. O objetivo é contribuir para a promoção do ingresso dos alunos da UMa no mercado de emprego.

As sessões formativas serão asseguradas por diversas personalidades externas à universidade, todas provenientes do meio empresarial e institucional, tendo em vista sensibilizar e mobilizar os estudantes universitários para os desafios e os comportamentos que o ingresso no mercado de emprego exige na contemporaneidade. As sessões formativas da 5ª feira, dia 16 de fevereiro, estão agendadas para as 09h:30, 11h:00, 14h:00, 16h:00 e 18h:00. Na 6ª feira, dia 17, a formação em sala decorrerá em sessões previstas para as 09h:30, 11h:00 e 14h:00.

A bolsa de contactos pretende ser um espaço de interação entre o aluno e o mercado de emprego, propício à exploração da relação com potenciais empregadores, sobretudo, através de contactos diretos e presenciais, num esforço de aproximação entre a comunidade académica e a comunidade envolvente.

Para além da autoridade regional de emprego (Instituto de Emprego da Madeira), do Serviço de Consulta Psicológica da UMa, e do próprio Pólo de Emprego da UMa, está também prevista a colaboração de várias entidades, nomeadamente a ACIF/CCIM, CMF, Banco Santander Totta, Grupo Sousa, Grupo Porto Bay, Randstad, SONAE MC, ACIN, ODKAS, Make It Work, Talenter, TMI e TV APP Agency.

Apesar das atividades previstas serem especialmente dirigidas aos alunos da UMa, o Fórum da Empregabilidade é um evento aberto à participação do público em geral.