Mercado de Agricultura Biológica na Avenida Arriaga

Tem lugar esta quarta-feira mais uma edição do “Mercado de Agricultura Biológica”. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura, que teve o seu início em 2007 e que vem crescendo gradualmente com a participação de mais agricultores e stands (atualmente 7 produtores/empresas).

Desde o início do ano, a feira que tem lugar todas as quartas feiras está a realizar-se na Avenida Arriaga. Uma localização com mais-valias para os produtores que expõem os seus produtos, permitindo uma maior fidelização com os seus clientes e trazendo, ao mesmo tempo, mais dinâmica a esta parte da cidade do Funchal.

Segundo fez saber o Secretário Regional de Agricultura e Pescas, o Mercado de Agricultura Biológica tem muita importância na promoção da agricultura biológica. “A prova do interesse e vitalidade deste mercado é que vem crescendo em número de stands. A Agricultura Biológica terá um papel determinante no futuro e queremos que a área de cultivo na Madeira seja cada vez maior. É esse o nosso desejo e que está plasmado no Programa de Governo” disse Humberto Vasconcelos, adiantando que a mudança para a Avenida Arriaga surge depois de ouvir os produtores. “Julgo que foi uma mudança benéfica para o consumidor madeirense, mas também para os turistas que valorizam muito este tipo de produção” disse.