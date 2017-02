Desfile carnavalesco da FLOW ajuda RARÍSSIMAS

A FLOW realiza hoje um desfile carnavalesco, pelas 16 horas, no Caniço Shopping (piso 1).

“O Carnaval aproxima-se e a FLOW, como empresa de alegria e energia contagiantes, não vai perder a oportunidade de festejar esta época de folia com os seus clientes e admiradores. Assim sendo, no próximo sábado, a FLOW realiza o seu III Desfile Infantil de Carnaval, que será apresentado e conduzido por crianças, e contará com a participação de mais de 50 FLOWTÁSTICOS mini foliantes”, refere a empresa em nota enviada à imprensa.

“Será uma tarde de grande diversão, com momentos de interacção com mascotes e personagens do universo infantil, desenvolvidos pela equipa de animação da Flow, e que terá também uma forte componente solidária associada, a favor da RARÍSSIMAS (Delegação da Madeira)”, adianta.