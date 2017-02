Programa VITIS com mais 3,5 ME para reconversão e reestruturação da vinha nos Açores

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas anunciou ontem que já se encontra em vigor a nova portaria de aplicação do programa VITIS nos Açores, que visa dar cumprimento às alterações definidas pela Comissão e pelo Parlamento Europeu relativamente aos programas de apoio no setor vitivinícola.

“São mais 3,5 milhões de euros de dotação, que estimamos que dê para mais 120 hectares de produção de vinha”, afirmou João Ponte, salientando que “é mais uma oportunidade que os empresários e os agricultores têm para apostar nesta área, que tem tido um crescimento exponencial”.

João Ponte, que falava, na Horta, no final de uma reunião com o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional (CVR) dos Açores, referiu que as principais alterações agora implementadas prendem-se com a implementação do sistema de avisos, com a dotação financeira para apresentação de candidaturas e a introdução de critérios de seleção a aplicar na hierarquização das candidaturas. O período de manutenção do investimento passa de cinco para sete anos.

Este regime de apoio tem como objetivo aumentar a competitividade dos produtores de vinho através da reestruturação da vinha e melhoria da qualidade do vinho, comprovada pelos prémios que os vinhos açorianos têm arrecadado.

Através do programa comunitário VITIS, foi possível só nos últimos dois anos recuperar 560 hectares de vinhas, num montante total de apoio de cerca de 15 milhões de euros, abrangendo mais de 300 viticultores. “Estimamos que, no final de 2018, tenhamos cerca de 800 hectares de produção de vinha, quando há poucos anos eram à volta de 100 hectares”, salientou o Secretário Regional, acrescentando que “esse crescimento assinalável traduz-se também na produção de vinho”.