6 exercícios para perder e controlar o peso até à Primavera

Quando as temperaturas estão mais baixas, são muitos os que deixam de fazer exercício, especialmente aqueles que praticam atividades ao ar livre. No entanto, estudos recentes mostram que os benefícios da atividade física são maiores quando praticamos no frio. Assim, os especialistas do Método PronoKal, tratamento médico para a perda de peso, propõem um circuito de exercícios para realizar ao ar livre e controlar o peso, aproveitando as temperaturas mais baixas que nos esperam até à Primavera.

O exercício físico tem vários benefícios, tais como o estímulo do sistema musculosquelético, a normalização da capacidade respiratória, a prevenção de doenças cardiovasculares e a manutenção de um peso saudável. Contudo, estes benefícios podem ver-se multiplicados se realizarmos exercício ao ar livre, em tempo frio. Por exemplo, o gasto calórico aumenta, já que devido à perda de temperatura corporal o organismo se vê obrigado a aumentar a sua atividade metabólica, provocando um aumento na queima de calorias

Por outro lado, dada a exposição ao frio, aumenta o número de leucócitos e granulócitos presentes no organismo, responsáveis pelo funcionamento do sistema imunológico, o que faz com que este último seja reforçado Além disto, foi também demonstrado que praticar exercício a baixas temperaturas ajuda a melhora o rendimento físico e a manter um bom estado anímico.

Exercícios para fazer ao ar livre

Exercícios cardiovasculares como correr, nadar ou andar de bicicleta, fazem com que os grandes músculos trabalhem, sendo que a sua prática regular ajuda a perder peso e a mantê-lo, permitindo-nos alcançar um bom estado de saúde. Por outro lado, os exercícios de tonificação ajudam a mover a gordura intramuscular acumulada, fazendo com que seja consumida como fonte de energia. Por isso, a realização destes dois tipos de exercícios, somados a baixas temperaturas, podem ajudar a conseguir uma perda de peso mais rápida e um melhor controlo da glucose, fator importante para quem sofre de diabetes.

Os especialistas recordam que é imprescindível, especialmente quando o tempo está frio, fazer um aquecimento prévio no início do treino, com o objetivo de aumentar a temperatura corporal e evitar lesões. Da mesma maneira, é também importante alongar no fim, para relaxar os músculos.

Com este circuito, os especialistas do Método PronoKal pretendem aumentar a frequência de atividade física, alertando para os seus benefícios e para a necessidade de continuar com hábitos saudáveis no tempo frio. Através de um estilo de vida saudável, é expectável que as pessoas consigam ter um maior controlo sobre o seu peso, evitando as enferassociadas ao sobrepeso.