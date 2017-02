“Um desfile de sabores” regressa ao Largo da Restauração

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura, promove novamente, no âmbito das Festas de Carnaval da Madeira, que decorrem até 1 de Março, a iniciativa “Um desfile de sabores”, no Largo da Restauração, no Funchal. O secretário regional de Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, visita hoje o espaço pelas 18h00.

Esta atividade pretende dar continuidade à estratégia de divulgação e promoção dos produtos agroalimentares regionais, com o mote a ser dado pela cana-de-açúcar, e nela participam as empresas 3 Corações, CanaDrink, Doce Balaio, Maracujá da Madeira, Quinta Pedagógica dos Prazeres e The Golden Vine.

É também intenção dar relevo ao mel de cana da Madeira e à sua estreita ligação à doçaria típica do entrudo madeirense, pelo que se irá confecionar in loco os sonhos e as malassadas.