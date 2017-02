Detenção de abusador sexual na Covilhã

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, identificou e deteve um homem, empregado fabril, presumível autor de crimes de abuso sexual de menores dependentes e de pornografia de menores, agravado, ocorridos no decurso de 2016, na Covilhã, de que foram vitimas duas menores, do sexo feminino, com 14 e 16 anos de idade.

Tais abusos terão ocorrido na residência comum do detido e das vítimas, bem como de outros familiares destas.

O detido, com 42 anos de idade, vai ser presente às competentes autoridades judiciárias para interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.