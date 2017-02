Funchal recebe Torneio Nacional de Futebol Infantil

O II Torneio Nacional de Futebol Infantil ARCA/Flow foi apresentado, esta semana, na Junta de Freguesia de São Martinho, estando a cargo da ARCA – Associação Recreativa e Cultural d´Ajuda, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal e da Junta de Freguesia.

O torneio envolve uma componente teórica antes da competitiva, sendo que esta tem lugar no sábado, com uma conferência a ter lugar nas instalações da Junta de São Martinho (25 de fevereiro, pelas 15h30), subordinada à temática do Futebol de Formação. Os primeiros oradores serão os padrinhos deste evento, os ex-atletas profissionais de futebol Tininho e Chico, ex-jogadores do Marítimo, que vão abordar as suas experiências enquanto jovens futebolistas. Segue-se a médica Alexandra Gomes, que vai falar sobre o papel dos pais na prática desportiva dos filhos e, por fim, o professor Rui Mâncio, que abordará a dimensão mais competitiva do futebol jovem. A prova propriamente dita terá lugar nos dias 26 e 27 de fevereiro, domingo e segunda, com crianças federadas e não federadas.

Em representação da CMF esteve a Vereadora Madalena Nunes, que considerou “o apoio camarário ao Desporto como muito bem empregue, especialmente quando as ações envolvem crianças e jovens, que dali podem retirar vivências importantes para o futuro.”. Madalena Nunes acrescentou que parte do papel do Município é definir a visão que pretende para o Desporto na cidade: “queremos desenvolver o desporto, mas não queremos fazer política desportiva. O que queremos é usá-lo como uma ferramenta de desenvolvimento económico local, para promover a saúde e contribuir para a melhoria da cultura desportiva da população, dos nossos jovens em particular. É nesse sentido que anualmente concedemos os nossos apoios.” A Vereadora não terminou sem elogiar o trabalho da ARCA da Ajuda, reforçando que a CMF vai continuar a apoiar a Associação no que estiver ao seu alcance.

O Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, também fez questão de agradecer, por fim, mais um evento promovido pela ARCA, reforçando os elogios a uma associação que traz muitos e bons eventos a uma zona da cidade onde vivem muitas pessoas, dinamizando como poucas a sua comunidade envolvente.