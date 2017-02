Governo apresenta Programa Interface

A apresentação do Programa Interface, incluído no Programa Nacional de Reformas e com o objetivo de promover a densificação efetiva do território nacional em termos de atividades baseadas em conhecimento, terá a presença do Primeiro-Ministro António Costa e dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

Em janeiro, o Primeiro-Ministro referiu que o Programa tem o objetivo de «pôr em contacto empresas, universidades e politécnicos, conhecimento e necessidades», promover o «desenvolvimento através de oportunidades de investigação e desenvolver produtos a partir de investigações já concluídas».

A sessão inclui o lançamento do conceito de «Laboratório Colaborativo», com o objetivo de consolidar e promover a capacidade e o potencial que as comunidades científicas e académicas apresentam para fazer face à oportunidade de relacionar o conhecimento com o bem-estar e o desenvolvimento social e económico em Portugal, como recentemente disponível através da Fundação para a Ciência e Tecnologia.

Os Laboratórios Colaborativos afirmam-se como associações de unidades de investigação, instituições de ensino superior, empresas, instituições intermédias e de interface, centros tecnológicos, associações empresariais e parceiros relevantes do tecido produtivo, social e cultural.

Tendo como objetivo garantir um programa de Agendas de Investigação e Inovação identificadas e assumidas de forma colaborativa, consagrando um efetivo compromisso com o conhecimento e a ciência que estimule o emprego científico, os Laboratórios Colaborativos têm como objetivo facilitar a criação de emprego qualificado, gerar valor económico e mobilizar a capacidade de produção industrial.