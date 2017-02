‘Azores Airlines são um dos maiores exportadores da Região’

O Secretário Regional dos Transportes e Obras Públicas destacou ontem, em Barcelona, a importância da Azores Airlines, não só por assegurar a acessibilidade ao arquipélago, mas também por se afirmar como “uma das principais entidades exportadoras dos Açores”, acrescentando que atingiu em 2016 “um volume de exportações de cerca de 80 milhões de euros”.

Vítor Fraga, que falava na apresentação da nova ligação Açores/Barcelona/América do Norte, salientou que a Azores Airlines “tem tido a visão e o arrojo necessário para agarrar, com determinação, todas as oportunidades que vão surgindo”, fruto das “profundas alterações introduzidas nas acessibilidades à Região”.

Para o titular da pasta dos Transportes, a Azores Airlines tem estado ciente desta realidade e atenta às novas oportunidades que vão sendo concretizadas, como a nova ligação hoje apresentada que, segundo Vítor Fraga, vai “contribuir, não só para o desenvolvimento de fluxos turísticos entre as duas regiões, mas também para a proximidade entre os dois povos”.

Na sua intervenção, o Secretário Regional manifestou a convicção de que a ligação Açores/Barcelona/América do Norte “será um sucesso, potenciando o desenvolvimento de outras ligações dos Açores para outros destinos”, destacando o mercado norte-americano.

“A nossa companhia aérea, para além de criar uma ligação entre os Açores e uma das principais cidades europeias, estabelece uma verdadeira ponte aérea entre a Europa e os Estados Unidos da América”, frisou.

Vítor Fraga convidou ainda, “não só o Governo da Catalunha, mas todos os catalães” a visitar os Açores, assegurando que “serão agradavelmente surpreendidos ao encontrar nove pedaços do paraíso no meio do oceano Atlântico”.