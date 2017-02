Mourinho faz homenagem a Ranieri

José Mourinho apresentou-se hoje na conferência de imprensa do Manchester United com as iniciais CR estampadas na camisola, em solidariedade com o italiano Claudio Ranieri, despedido na quinta-feira do comando técnico do Leicester.

“As letras na minha camisola são as suas iniciais. É a minha pequena homenagem a alguém que escreveu uma das mais belas páginas na história da modalidade”, explicou Mourinho, considerando o despedimento de Ranieri “difícil de aceitar”. “Quando defendia o título de campeão e fui despedido pensei que era algo de muito negativo, mas agora reconheço que era uma insignificância quando comparado com o que aconteceu a Claudio (Ranieri).”

O técnico português já tinha deixado uma mensagem de apoio ao italiano na sua conta na rede social Instagram: “Campeão de Inglaterra, treinador do ano da FIFA, despedido. Este é o novo futebol. Claudio, continua a sorrir amigo, ninguém pode apagar a história que escreveste.”