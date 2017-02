Retomadas buscas para encontrar vítima de queda ao mar em Albufeira

Foram retomadas hoje, dia 26 de fevereiro, as buscas pela vítima de queda ao mar, no dia 25 de manhã, na praia da Maré das Porcas, em Albufeira. As operações estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto de Portimão.

As buscas por terra têm sido efetuadas por elementos da Polícia Marítima do Comando-local de Portimão, extensão de Albufeira, enquanto que nas buscas por mar estão empenhadas a embarcação da Estação Salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos de Ferragudo e a lancha de fiscalização da Marinha, NRP Oríon.