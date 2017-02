Leonardo Abreu Vice-Campeão Nacional de Dardo

Leonardo Abreu sagrou – se no passado fim de semana, no Centro Nacional de Lançamentos em Leiria, Vice-Campeão Nacional de Lançamento do Dardo com um novo recorde pessoal de 49,27m.

O atleta da ADRAP , ainda júnior de primeiro ano, apesar de terminar na terceira posição, viria a beneficiar um lugar pelo facto do atleta do Benfica não ter nacionalidade portuguesa. Numa prova menos conseguida, o atleta viria ainda a conquistar um 5 lugar no lançamento do Martelo.

Merecem também destaque o quarto lugar de Sara Nóbrega no lançamento do Dardo no escalão de juniores e o 4 lugar de Ângela Silva no lançamento do Martelo no escalão de Juvenis que apesar de ter batido o seu recorde pessoal não foi suficiente para chegar às medalhas. Esteve também presente neste Campeonato Nacional de Lançamentos Longos, o atleta Luís Teixeira que terminaria o Lançamento do Martelo no escalão de Juvenis na 7 posição.