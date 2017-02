Workshop Parentalidade Consciente

A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto e em parceria com a DTIM, promove no próximo dia 1 de março, no Centro de Juventude do Funchal, um Workshop sobre Parentalidade Consciente, ministrado por Iolanda Lopes, cuja formação passa pela área da Parentalidade Consciente e Parentalidade Positiva, Coaching e Practioner PNL e Mediação de Conflitos.

De entre as temáticas em debate, serão analisadas as particularidades entre a Parentalidade consciente versus Parentalidade Tradicional, numa lógica não apenas baseada em técnicas, mas de relações fortes que permitem um desenvolvimento de todas as partes. Pretende-se trabalhar com os técnicos competências através de um enfoque nas crianças e jovens, enquanto um todo, com emoções, necessidades e desejos e não apenas uma intervenção centrada no seu comportamento.

Participarão nesta ação 60 técnicos, na sua generalidade animadores socioculturais, assistentes sociais, auxiliares de educação, membros de Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, professores, enfermeiros, psicólogos, agentes da PSP, gestores de projetos educativos, entre outros.

De entre as instituições que os técnicos representam, destacam-se as escolas, associações juvenis e desportivas, centros sociais e paroquiais, instituições particulares de solidariedade social, comissões de proteção e acompanhamento de crianças e jovens.

Estão previstas duas sessões, uma no turno da manhã, entre as 9H30 e as 12H00, e outra das 14H30 às 17H00. A sessão da tarde conta com a abertura do Diretor Regional de Juventude e Desporto, David Gomes.