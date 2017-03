Empresa chinesa vai produzir energia solar no Algarve

A China Triumph International Engineering vai investir 200 milhões de euros na produção de energia solar no Algarve, negócio que será feito em conjunto com a britânica Welink.

A central Solara4 terá a capacidade para produzir anualmente 383 gigawatts/hora (Gwh), o equivalente ao consumo anual de cidades como Leiria, Coimbra ou duas vezes o da cidade de Faro.

Vai estar localizada em Alcoutim, distrito de Faro, numa área de 800 hectares, segundo informação avançada pela secretaria de Estado da Energia.

Quando o projecto entrar em operação vão ser criados 30 postos de trabalho de forma permanente para assegurar as actividades de operação e manutenção.

A China State Grid e a China Three Gorges são duas outras empresas chinesas do sector da energia que já entraram em Portugal, estas através do capital da REN e da EDP.