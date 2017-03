Janusz Korwin-Mikke afirmou na quarta-feira, no Parlamento Europeu, que as “mulheres devem ganhar menos do que os homens porque são mais fracas, mais pequenas e menos inteligentes”. O eurodeputado polaco é reincidente em comentários considerados racistas, machistas e antissemitas.

“Sabem que posição as mulheres ocupavam nas olimpíadas gregas? A primeira mulher, digo-vos eu, ocupou a posição 800”, disse o eurodeputado aos colegas, citado pelo jornal espanhol El País. “Sabem quantas mulheres há entre os primeiros 100 jogadores de xadrez? Eu digo: Nenhuma. Então, claro que as mulheres devem ganhar menos do que os homens porque são mais fracas, mais pequenas e menos inteligentes.”

O presidente do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, ainda não revelou se vai tomar medidas perante o discurso, mas vários eurodeputados já pediram para o polaco uma “sanção exemplar”.

“Senhor deputado, segundo as suas teorias, eu não teria o direito de estar aqui como deputada”, respondeu a eurodeputada espanhola do PSOE, Iratxe García, durante o debate sobre a desigualdade salarial entre os géneros na Europa. “Sei que lhe dói e que o preocupa que hoje nós, mulheres, possamos representar cidadãos em condições igualitárias. Eu venho aqui defender as mulheres europeias de homens como o senhor”.

O eurodeputado italiano Gianni Pitella pediu “uma sanção exemplar contra as vergonhosas declarações de Korwin-Mikke”, considerando que vão contra os princípios de igualdade de género do Parlamento Europeu.

Em 2012, o eurodeputado polaco foi sancionado por fazer comentários contra os negros; em 2015 pagou uma multa de três mil euros e perdeu 10 dias de salário por entrar no hemiciclo a fazer a saudação nazi; em 2016 chamou os refugiados de “lixo humano”, lamentou que as mulheres possam votar e questionou se Hitler sabia dos planos para exterminar judeus.