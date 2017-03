Funchal vai homenagear Ronaldo a 28 de março

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, anunciou ontem as deliberações da Reunião de Câmara semanal, que tiveram uma forte componente cultural. O edil aproveitou para explicar que o seu Executivo “acredita que a Cultura pode ser um novo paradigma de desenvolvimento económico do Funchal, que não é uma despesa, mas sim um investimento, e a nossa estratégia cultural tem sido clara, manifestando-se de várias formas, quer com uma aposta sem paralelo no Teatro Municipal, quer com o apoio aos múltiplos eventos culturais da cidade”.

Paulo Cafôfo sublinhou a imagem “do Funchal enquanto cidade criativa”, acreditando que “a cultura e as indústrias criativas podem e devem ser um novo pólo de desenvolvimento económico, criação de emprego, coesão social, inovação e competitividade.” É por isso mesmo que “nos últimos três anos, a Autarquia aumentou 8 vezes os apoios anuais a associações culturais no concelho”, o que o Presidente considerou “definitivamente significativo, num tão curto espaço de tempo.”

Dando seguimento a essa aposta, ontem foi dia de deliberar “o apoio a duas iniciativas que criam experiências na cidade do Funchal, que tornam a cidade dinâmica e que promovem a sua imagem enquanto cidade de cultura”, neste caso, o festival Aleste, que será apoiado financeiramente primeira vez, e o festival NOS Summer Opening, que verá o apoio reforçado em relação ao ano passado. Paulo Cafôfo enalteceu “estas duas imagens de marca do calendário de eventos do Funchal, reconhecidas a nível nacional, e sem as quais os madeirenses não teriam possibilidade de assistir a alguns dos nomes musicais mais importantes da atualidade.”

A novidade a nível de calendário cultural foi, por fim, a exposição internacional “Cristiano Ronaldo – A Caricatura e a Imprensa Mundial”, coproduzida com o Museu Nacional da Imprensa, e que “vai trazer ao Baltazar Dias o trabalho através do qual artistas de todo o mundo retrataram uma figura maior da cidade do Funchal, como Ronaldo. A exposição será inaugurada no dia 28 de março, justamente a data do jogo Portugal-Suécia na Região, pretendendo capitalizar essa presença para valorizar a associação do melhor jogador do mundo à sua cidade Natal”, conclui Paulo Cafôfo.