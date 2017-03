UMAR/Madeira assinala o «Dia da Mulher» com várias iniciativas

A UMAR/Madeira vai participar em várias iniciativas alusivas ao Dia da Mulher (assinalado no próximo dia oito de março) em algumas Juntas de Freguesia, Escolas e Município do Funchal, onde, apresentaremos um vídeo, sobre os direitos das Mulheres, desde o século XIX ao século XXI e distribuiremos um postal alusivo ao mesmo tema.

No dia 9 de Março realiza-se uma iniciativa própria no âmbito da feira que a UMAR realiza semanalmente no Jardim Municipal, onde as associadas serão convidadas a construir a “Árvore da Igualdade” que será divulgada ao público pelas 15 horas.

A UMAR/Madeira estará também presente, com um Painel, na exposição “Olhar No Feminino” no Átrio da Câmara Municipal do Funchal, que será inaugurada no dia 8 de Março.

“Neste 8 de Março de 2017 queremos passar a mensagem que, se existe este dia internacional, é porque houveram mulheres que lutaram pelos seus direitos, de forma firme e valente. Quer pelos direitos a melhores condições de trabalho, quer pelo direito às profissões e direitos de cidadania, como o direito ao voto.

Este dia existe porque todas estas lutas foram feitas. Temos razões para o comemorar com o máximo de dignidade. Temos também razões para continuar a lutar para que o que foi alcançado não seja posto em causa, porque a vida nos tem ensinado, que nunca podemos dar nada como adquirido”.