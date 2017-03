Vitorino junta amigos em Aljustrel

No próximo dia 11 de março, pelas 21h30, Vitorino irá juntar amigos em Aljustrel num espetáculo cheio de musicalidade e poesia. Na ocasião, o cantor irá interpretar algumas das canções que marcaram várias gerações, durante os seus 40 anos de carreira, nomeadamente temas como “Menina estás à Janela”, “Queda do Império”, “Tinta Verde”, “Laurinda” ou “Leitaria Garrett” que já fazem parte do imaginário musical português.

Vitorino. que gosta de se rodear de amigos, vai juntar no palco Ana Vieira, ex-cantora de Rodrigo Leão e atriz de dobragem, a cantora Filipa Pais e o ator e músico, Manuel João Vieira, também vocalista das bandas Ena Pá 2000, Irmãos Catita e Corações de Atum. Uma noite que promete grandes momentos de musicalidade e poesia.

Este espetáculo é cofinanciado pelo Alentejo2020 – Programa Operacional Regional do Alentejo, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER”. Os bilhetes podem ser adquiridos como sempre na Bilheteira Online, na receção das Oficinas de Formação e Animação Cultural, em dias de atividades na bilheteira do Cine Oriental, ou no próprio dia do espetáculo.