«Dia da Mulher» com visita à exposição “Déjà-vu 1: (des) cobertas”

No Dia da Mulher, que se assinala a 8 de Março, decorrerá pelas 15:30H, no Museu Henrique e Francisco Franco, uma visita guiada à exposição “Déjà-vu 1: (des) cobertas”, protagonizada por alunos do 10º ano do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais da Escola da APEL, Ângela Caires, Gabriela Sousa e Pedro António Almada.

No âmbito desta atividade, também decorrerá uma oficina criativa de expressão plástica, de construção de “origamis” e um lanche solidário para utentes seniores do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC).

A referida iniciativa, organizada pelo Museu Henrique e Francisco Franco, partilha sinergias com a Associação de Antigos Alunos da Escola da APEL (AAAEA).