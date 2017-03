Equipa campeã do 1º de Maio disputa Campeonato Nacional de Júniores na Amadora

No âmbito do Campeonato Regional de Júniores 2016/2017, que se realizou no passado sábado, na Sala de Armas do Funchal (Liceu), o Clube Desportivo 1.° de Maio sagrou-se campeão regional por equipas, no escalão de Júniores masculinos.

A equipa A do Clube acabou por conquistar o 1.° lugar do pódio, com o resultado de 45-43. Os campeões regionais por equipas: Diogo Gouveia, Igor Lewkowicz, Miguel Nóbrega e Pedro Rodrigues, tendo este último acumulado com o título de campeão regional – individuais. A equipa B, constituída por Andràs Juhász, Afonso Narciso e Mateus Nóbrega, terminou no 4.° lugar.

A equipa campeã vai agora disputar o Campeonato Nacional de Júniores, que terá lugar em Brandoa (Amadora), de 18 a 19 de março.