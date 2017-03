Numa ação política do Juntos pelo Povo (JPP), realizada na manhã do passado domingo, no Santo da Serra, Filipe Sousa deu conta do investimento que a autarquia tem feito, ao longo dos últimos dois anos, para reduzir o isolamento de algumas populações e facilitar a deslocação para os centros urbanos de Santa Cruz:

“Fez-se um melhoramento das acessibilidades no Caminho da Relação, Pomar Batista e Ribeira do Eixo, criando-se aqui uma rede de transportes públicos, entre a sede de concelho e a freguesia do Santo da Serra, permitindo uma ligação regular e segura a zonas que estavam isoladas do centro.”

Já este mês, a iniciativa será alargada a outras freguesias. “Vamos fazer um grande investimento na Camacha, nomeadamente Eiras da Cruz/Figueirinhas, para garantir que a rede de transportes públicos chegue a cerca de 60 famílias que estavam isoladas e que também passarão a estar servidas de uma rede de água potável”.

Os melhoramentos vão chegar às zonas altas da freguesia do Caniço, através da criação de uma circular centro/Eiras/Serralhal/Moinhos e até de uma ligação à sede de concelho, há muito reivindicada.

“Este investimento tem sido feito de forma pausada, sem entrar em grandes despesas, devido à situação financeira em que se encontrava o município. Agora, com o arrumar das contas, o JPP foi recuperando e ganhou uma folga orçamental para dar resposta às necessidades da população e, neste caso, permitir que esteja servida de uma rede integrada de transportes públicos”, enalteceu Filipe Sousa.

O autarca do JPP realçou a importância, neste processo, da parceria com as empresas privadas de transportes públicos, neste caso a Sociedade de Automóveis da Madeira, e por outro lado a descentralização das competências ao nível da criação de uma rede regional de transportes públicos, que a Câmara de Santa Cruz defende como sendo o ideal para servir todas as populações.