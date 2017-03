Atletas do Nacional em foco no Circuito de Surf

A Praia da Alagoa, no Porto da Cruz, recebeu, no último fim de semana, a 1ª etapa do Circuito Regional de Surf Esperanças, com uma organização do Clube Desportivo Nacional/Madeira SUP & Surf School / Nacional Surf Academy e Associação de Surf da Região Autónoma da Madeira.

Num dia com excelentes condições climatéricas e de ondulação para a prova, a equipa da Nacional Surf Academy – Madeira SUP School obteve resultados de pódio em todos os escalões em que participaram os seus atletas, sendo os melhores resultados os da surfista Verónica Rodriguez com um 1º lugar no escalão sub-18 feminino e o 2º lugar no sub 16.

Na categoria sub 18, tivemos uma final muito renhida, entre Tomas Lacerda, Francisco Ornelas e Lourenço Faria, saindo vencedor Tomas Lacerda, do Clube Naval do Funchal (CNF). Francisco Ornelas, do CD Nacional obteve o 2º lugar.

Mas o destaque do dia vai para o atleta mais novo em prova, Timur Vasilev de apenas 8 anos, do CD Nacional. Vasilev, na sua primeira prova, competiu nos sub-12, com atletas mais experientes e arrecadou um 2º lugar. Enzo Aznar (CNF) demonstrou ser o melhor nesta categoria e alcançou o 1º lugar.

Nos sub 14, Nilton Freitas (CNF) mostrou grande consistência quer no nível técnico apresentado quer na escolha de ondas e satisfez os olhos dos juízes, marcando a liderança desde cedo para o mais alto lugar do pódio.

Nos sub 16 foi de realçar o score de Tomás Lacerda (CNF) que com uma boa onda colocou a fasquia bem alta para os adversários e ficou em 1º lugar. Nilton Freitas (CNF) que foi 2º e João Pedro Rodrigues (CDN) que foi 3º.