Desafios que a União Europeia enfrenta exigem “reflexão profunda”

Realiza-se hoje a Cimeira Social Tripartida que tem como tema principal: “O futuro da Europa: definir o caminho rumo ao crescimento, ao emprego e à equidade”.

“O momento de grande incerteza e os complexos desafios que a União Europeia enfrenta atualmente exigem uma reflexão profunda e alargada sobre o futuro da Europa, que envolva não apenas os decisores políticos, mas também os cidadãos europeus.

Nesse contexto, esta Cimeira Social Tripartida, instância de diálogo entre as instituições comunitárias, os parceiros sociais comunitários – empresariais e sindicais – e os chefes de Estado e do Governo, contribuirá certamente para o reforço da confiança dos cidadãos europeus e para o enriquecimento do debate sobre a Europa e a construção de compromissos para o futuro.

Um futuro que certamente passa por uma Europa mais forte, mais coesa e mais solidária, que vá ao encontro das expetativas dos cidadãos e que se afirme decisivamente, no plano mundial, como um espaço de desenvolvimento económico e de progresso social.”