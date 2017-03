Freguesia de São Gonçalo assinala 425º aniversário

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e todo o Executivo Camarário, marcaram presença nas comemorações do 425º aniversário da Freguesia de São Gonçalo, que tiveram lugar na respetiva Junta na passada terça-feira. A cerimónia começou com a entrega de galardões referentes a diversos concursos que a Junta promoveu ao longo do ano passado, bem como com a tradicional homenagem a cidadãos notáveis da freguesia, cabendo ao Presidente da Junta, Paulo Bruno Ferreira, o primeiro discurso, onde fez o balanço do mandato, destacando o rigor na gestão, a política de grande proximidade e os apoios sociais como as grandes conquistas destes três anos.

Paulo Cafôfo alinhou pelo mesmo diapasão, não poupando nos elogios ao trabalho do Executivo liderado por Paulo Bruno Ferreira, que “considerou um exemplo para todas as freguesias da Região, nomeadamente pelo conhecimento profundo das suas pessoas e dos problemas que as afetam, quase rua a rua, rematado com uma capacidade de atuação invejável e que é reconhecida por todos em São Gonçalo.”

O Presidente referiu, por fim, que “as pequenas obras que são feitas pela Junta mês a mês, com arranjos significativos, valem tanto para as pessoas e para a sua vida de todos os dias, quanto as obras maiores. Se juntarmos a isso a certeza de que as pessoas vão ser sempre ouvidas e zeladas, os apoios sociais e a dinamização associativa e recreativa, que é fulcral para alimentar o coração de qualquer freguesia, estão reunidas todas as condições para o triunfo do poder local.”