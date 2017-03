Decorre no âmbito do Centro de Investigação em Saúde Pública, o seminário “A aplicação do índice de Saúde da População em Portugal e na Europa, que terá lugar no próximo dia 13 de março, pelas 14h30, na Escola Nacional de saúde Públia, sendo oradora a professora Paula santana, coordenadora dos projetos GeoHealth e Euro-Health.

O Centro de Investigação em Saúde Pública é o primeiro centro de investigação reconhecido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia exclusivamente dedicado à Saúde Pública. A sua missão é realizar, desenvolver e promover a investigação em Saúde Pública, tendo em vista a criação de conhecimento que possa ser colocado ao serviço da melhoria da saúde das populações. Tem sede na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade NOVA de Lisboa.