PS-Madeira cria estratégia para vencer em 2017

No primeiro Congresso Autárquico o líder do PS-M disse que a aposta do PS-M para as Eleições Autárquicas de 2017 passa obrigatoriamente por apresentar os melhores candidatos, os mais bem preparados e qualificados, a todos os órgãos de poder local. Só deste modo será possível “Vencer 2017” e termos mais Câmaras Municipais, mais Assembleias Municipais e de Freguesia, mais Juntas de Freguesia, mais vereadores, mais deputados municipais, com a certeza de que a nossa vitória será a de todos os madeirenses e porto-santenses.

Carlos Pereira salientou que para o PS-Madeira, as Câmaras e Juntas de Freguesia são parceiros fundamentais para a mudança de paradigma que pretende implementar na Região: um modelo de desenvolvimento sustentado, que não exclua, que seja inclusivo e integrador e que dê primazia ao interesse público.

Por conseguinte, as candidaturas do PS-Madeira assentam os seus projectos na certeza de que os municípios da Região Autónoma da Madeira são o espaço privilegiado dos ideais e princípios socialistas, do exercício da cidadania, da justa e correcta governação de proximidade, de e para as pessoas.