PortoBay ultrapassa 78 milhões de euros em 2016

O grupo hoteleiro PortoBay, que atua em Portugal e no Brasil com 12 unidades hoteleiras e 1520 quartos distribuídos nas categorias de quatro e cinco estrelas, fechou o ano de 2016 com 867 mil dormidas realizadas nos seus 12 hotéis e com uma receita consolidada global 10% acima do ano anterior, alcançando os 78,3 M€.

Em Portugal, onde o grupo tem nove unidades – seis na ilha da Madeira, uma no Algarve e duas recentemente abertas em Lisboa, os rendimentos operacionais foram de 65,5 milhões de euros, representando um crescimento de 13%. No Brasil, onde PortoBay tem três unidades hoteleiras – Rio de Janeiro, São Paulo e Búzios – a receita operacional atingiu os 49 milhões de reais.

O grupo fechou o ano com uma taxa de ocupação média anual dos hotéis na Madeira de 93%, em linha com o ano anterior, para a qual contribuiu uma muito boa performance da estação de inverno 15/16. No Algarve, a ocupação média anual subiu aos 80%, crescendo 7% face ao ano anterior, com igual contributo positivo da operação de inverno. A consolidação em Lisboa do cinco estrelas PortoBay Liberdade aberto em 2015 e a nova abertura a meados de 2016 do quatro estrelas PortoBay Marquês correram acima das expetativas, nomeadamente ao nível da ocupação, sendo que este destino atingiu os 74%.

Ainda a referir que em 2016 verificou-se uma vez mais um aumento significativo na taxa de repetição de hóspedes em Portugal que atingiu os 38%, destacando-se o número recorde de repetentes na Madeira que subiu aos 44%. Estes números alavancam-se no programa de fidelização do grupo – PortoBay Prestige, constituindo este um reconhecimento expressivo da experiência passada em unidades PortoBay.

O feedback dos hóspedes constitui um importante instrumento de gestão para PortoBay. Além do processo de recolha de mais de 19 mil testemunhos internos, o Global Reputation Index (GRI) do conjuntos dos hotéis do grupo é de 93%, tendo aumentado 1 p.p. face ao ano anterior. Este índice é resultante de cerca de 10 mil testemunhos efetuados online durante o ano de 2016, que se podem encontrar online, entre TripAdvisor, Booking.com, HolidayCheck, Facebook e outros.

Em resultado, recebemos cerca de 80 prémios e certificações atribuídas durante o ano de 2016, fazendo com que PortoBay Hotels & Resorts se consolide como o grupo hoteleiro português mais premiado internacionalmente. Estes galardões advêm dos vários players do mercado, quer dos maiores auditores de viagens mundiais – como o TripAdvisor, Trivago e HolidayCheck, quer de operadores turísticos online – como a Expedia ou a Booking, quer de operadores turísticos – como a TUI ou a Thomas Cook, quer de importantes auditores da restauração, nomeadamente o Guia Michelin. Este último atribuíu ao restaurante Il Gallo d´Oro duas estrelas Michelin.