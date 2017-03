Programa “Destino Açores: quem é o turista e o que diz de nós” apresentado na BTL

A Direção Regional do Turismo, em parceria com a GMT Hospitality e os seus parceiros, apresentou na BTL – Feira Internacional de Turismo, em Lisboa, o programa ‘Destino Açores: quem é o turista e o que diz de nós’, uma inovadora ferramenta online que permite medir a reputação da Região enquanto destino turístico.

“Esta ferramenta de análise permite obter a valorização e a comparação do Destino Açores com os seus potenciais concorrentes e de cada uma das empresas referenciadas com a média do mercado, através da Online Reputation Management”, afirmou o Diretor Regional do Turismo, salientando que, nesta fase são consideradas 260 empresas com atividade no arquipélago.

Filipe Macedo acrescentou que esta ferramenta também “constrói o perfil do turista, transmitindo um conhecimento aprofundado do visitante do Destino Açores”, o que permitirá melhorar a comunicação deste destino nos mercados emissores.

Através da pegada digital do turista são analisadas as avaliações que faz das experiências turísticas nos Açores em cerca de 175 websites e 45 idiomas, em áreas como o alojamento, a restauração ou a animação turística.

Filipe Macedo salientou ainda a “abordagem inovadora que resulta da colaboração da GMT Hospitality com a Universidade de Cambridge”, que permite analisar os traços de personalidade do turista, permitindo a segmentação da procura e, por conseguinte, maior eficiência das campanhas de promoção do destino.

Esta ferramenta, na sua vertente de análise da reputação, possibilita ainda sinalizar reclamações, em coordenação com os vários serviços inspetivos que atuam no setor do turismo, assim como os agentes e os produtos e serviços com melhor performance em satisfação do turista, monitorizando em tempo real esse índice de satisfação de quem visita os Açores e publicando essa experiência online.

“Pretende-se assim incentivar a competitividade entre agentes e completar o ciclo de gestão da qualidade para benefício do turista, da reputação de cada agente e da reputação da marca Açores”, salientou o Diretor Regional.

O programa de reputação online dos estabelecimentos e atrações turísticas foi conduzido pela GMT Hospitality, em parceria com a Reviewpro e o apoio do Governo Regional, com vista a dotar os parceiros públicos e privados do setor (alojamentos, restauração, empresas de animação turística, parques, museus e outros pontos de visitação) de informação válida sobre as expetativas dos turistas que os visitam, permitindo-os adaptar, moldar, reformular e inovar a oferta dos produtos e serviços que comercializam.