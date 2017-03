O Instituto Europeu da Faculdade de Direito de Lisboa, em parceria com o Espaço Europa, a Embaixada de Itália em Portugal e o Instituto Italiano de Cultura, apresenta a conferência “Nos 60 anos do Tratado de Roma: Ontem, Hoje e Amanhã”.

60 anos depois da assinatura do Tratado de Roma, a União Europeia enfrenta múltiplos desafios: a conclusão da União Económica e Monetária e da União Bancária, a crise dos refugiados e os problemas dos Direitos Humanos, as dificuldades dos valores do Estado de Direito nalguns países-membros e os objetivos futuros de governação de uma Europa a 27.

Para discutir o que poderá ser o futuro depois da ‘refundação’ da Cimeira de Roma, que decorre no próximo dia 25 de março, decorrerá uma sessão para discutir o futuro da União Europeia, partindo do Livro Branco apresentado pelo Presidente da Comissão Europeia, a participação dos jovens nas políticas europeias, o destino da União Económica e Monetária e os 60 anos de história.

A entrada é livre sujeita a inscrição para ieconferencias@fd.ulisboa.pt