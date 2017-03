TAP nomeada para os World Travel Awards

A TAP está nomeada para seis categorias dos World Travel Awards, na ronda europeia dos galardões. Desta forma, a empresa está nomeada para “Melhor Companhia Aérea”, “Melhor Classe Executiva”, “Melhor Classe Económica”, “Melhor Companhia Aérea para África”, “Melhor Companhia Aérea para a América do Sul” e “Melhor Revista de Bordo” com a UP Magazine.

Os World Travel Awards resultam de uma pré-selecção de nomeados realizada por um painel de profissionais ligados à indústria das viagens e turismo. A votação decorre até ao dia 6 de agosto.