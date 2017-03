Academia das Carnes marca presença na România

A Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira desloca-se no início do mês de Maio à República da Roménia onde no dia 6 irá participar na Cerimónia de Entronização de novos membros da “Ordinul European al Cavalerilor Vinului” que se realizará na cidade de Pitesti.

Nesta cerimonia, Gregório Freitas ex presidente da AMC/CGM, será feito Cavaleiro da OrdoEquestris Vini Europae-România.

Está confirmada a presença de uma delegação da Ordnul European al Cavalerilor Vinului em Abril na Madeira para participar no XVII Capítulo da Academia Madeirense das Carnes/ Confraria Gastronómica da Madeira que se realiza de 28 de Abril a 1 de Maio.

No dia 13 de Maio Academia Madeirense das Carnes/Confraria Gastronómica da Madeira desloca-se ao norte de Italia onde estará igualmente presente no Capítulo della Tradizione da”Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba”que se realiza no Castello di GrinzaneCavour na região de Piemonte, Itália.