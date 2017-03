“Sentidos” expostos no Museu Etnográfico da Madeira

A sala de exposições temporárias do Museu Etnográfico da Madeira recebe, até ao próximo dia 1 de abril, a exposição “Sentidos”, da responsabilidade do CAO (Centro de Atividades Ocupacionais) da Ribeira Brava.

Esta exposição, com entrada gratuita, integra os eventos que visam comemorar o 3.º Aniversário da SalaSnoezelen Fundação PT – AAPNEM e representa um conjunto de sensações, que alguns utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da Ribeira Brava vivenciaram na sala.

Através de uma ilustração pictórica de cariz muito pessoal, cada um expressou-se livremente, recorrendo quase sempre a pinceladas coloridas e vibrantes, a elementos figurativos e ou abstratos.

As representações artísticas tridimensionais fazem alusão a alguns objetos que compõem a “nossa” sala, como as colunas borbulhantes de água, ou uma cortina de formas coloridas. Por outro lado, estão também expostas neste espaço algumas frases proferidas por utentes da comunidade, em geral, após a sua experiência sensorial em 2016, por ocasião dos festejos do anterior aniversário da Sala Snoezelen.

As obras apresentadas em tela (Pintura) estão disponíveis para venda, por um valor simbólico de 30,00 €. Este valor será direcionado à AAPNEM (Associação dos Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais da Madeira) que tem por entre os seus vários objetivos, o de ajudar os Centros de Atividades Ocupacionais da Região Autónoma da Madeira.