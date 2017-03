Casa do Povo de Câmara de Lobos ajuda escola em África

A Casa do Povo de Câmara de Lobos vai participar num projeto em África. Com o objetivo de fazer sorrir as crianças do Togo. Os voluntários irão aproveitar a oportunidade para levar um donativo em materiais escolares, que será entregue numa escola carenciada do Togo (África).

A Casa do Povo apela à colaboração de todos, oferecendo material (cadernos, lápis, cores, esferográficas, etc) para levarem às crianças.

A entrega dos donativos deve ser feita até ao dia 25 de março (sábado), na Casa do Povo de Câmara de Lobos.