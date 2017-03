Não há qualquer “desconformidade” na carne importada do Brasil

O ministro da Agricultura assegurou hoje que não há “notícia de que algum produto adulterado tenha entrado em Portugal”. Segundo Capoulas Santos, é inexistente qualquer desconformidade na carne importada do Brasil no último ano.

“Não temos notícia de que algum produto adulterado tenha entrado em Portugal e temos um sistema de vigilância que funciona e demos instruções, sobretudo aos instrumentos de fiscalização, para reforçarem as acções de fiscalização por forma a que sobre essa questão não subsistam quaisquer dúvidas”, respondeu o ministro da Agricultura na conferência de imprensa do Conselho de Ministros extraordinário, quando questionado pelos jornalistas sobre o caso que envolve 21 estabelecimentos de produção de carne implicados numa fraude com origem no Brasil. “As irregularidades, no que a importação de carne do Brasil diz respeito, tiveram a ver com questões de rotulagem e não com questões de qualidade da carne. […] No que diz respeito a Portugal nós importamos pouca carne do Brasil. A carne brasileira será 3,5 a 4% das nossas importações de carne, portanto é relativamente pequena apesar de nós sermos grandes importadores de carne, sobretudo nas espécies em que não somos auto-suficientes.”

O director-geral de Alimentação e Veterinária já tinha afirmado hoje não haver indícios de perigo para a saúde na carne importada do Brasil, de onde veio apenas 3,7% do total das carnes que Portugal importa.

“Todos os produtos que entraram em Portugal apresentavam características absolutamente normais, portanto não há necessidade alguma de desencadear uma acção para os retirar do mercado”, afirmou Fernando Bernardo. “Não vamos tomar nenhuma medida no sentido de proibir a importação de carne do Brasil”, esclareceu, indicando que as quatro empresas autorizadas a exportar para a Europa identificadas num caso de fraude já estão “bloqueadas”. “A exposição dos portugueses a qualquer eventual risco que pudesse existir nestes produtos é extremamente baixa.”