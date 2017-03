Doentes asmáticos já podem avaliar o controlo da doença

A GSK lança o Teste de Controlo da Asma, online e em português. O Teste de Controlo da Asma (ACT) destina-se a doentes asmáticos com idade igual ou superior a quatro anos. O resultado permite perceber se a asma está controlada, sendo, também, uma ferramenta útil que auxilia o acompanhamento da doença, facilitando a comunicação dos doentes com os profissionais de saúde.

O ACT é constituído por cinco perguntas que incidem no impacto da Asma nas situações do dia a dia, na eventual necessidade de medicação de alívio, assim como a frequência dos sintomas.

A Asma é uma doença crónica, que está sempre presente. Um ataque de asma, ou agudização, corresponde a um agravamento súbito dos sintomas e pode ser imprevisível. O cansaço, a tosse, as noites mal dormidas não têm apenas impacto nas limitações do dia a dia, mas são um fator de risco para crises de asma e um maior número de visitas às urgências e hospitalizações. Em Portugal existe um milhão de Asmáticos e cerca de metade não tem a sua Asma controlada.

O ACT é lançado em Portugal no âmbito do projeto Vencer a Asma, que arrancará em breve, uma campanha da GSK, com apoio de sociedades médicas e associações profissionais e de doentes com intervenção e destaque na sensibilização sobre as doenças respiratórias que alerta para os problemas dos doentes com a Asma com o objetivo de ajudar o doente asmático a ter um dia a dia sem limitações.