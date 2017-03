Museu do Pico acolhe apresentação do livro “Guerra Colonial: um soldado na guerra”

A Direção Regional da Cultura, através do Museu do Pico, acolhe sexta-feira, dia 24 de março, pelas 21h00, no auditório do Museu dos Baleeiros, nas Lajes do Pico, a apresentação do livro “Guerra Colonial: um soldado na guerra”, de Hélder Fernandes.

Nesta obra, o picoense Hélder Fernandes conta na primeira pessoa a experiência vivida enquanto militar, em Moçambique, entre 1971 e 1973, num livro que pretende manter vivo um capítulo da história portuguesa e é sobretudo direcionado às camadas mais jovens.

A obra está dividida em 10 capítulos, onde se faz um historial da luta armada, se apresentam dados estatísticos dos guerrilheiros e das tropas, se relata a preparação para a guerra e a experiência de um soldado durante o conflito.

Apresentam-se também resultados dos óbitos sofridos pelo seu batalhão e as principais ações desenvolvidas, fala-se do 25 de abril de 1974 e da ligação das mulheres à guerra. O livro é também ilustrado com imagens por forma a recordar a denominada ‘Guerra do Ultramar’.

Esta obra, que visa promover a reflexão em torno da guerra colonial portuguesa e dos seus efeitos psicológicos para os ex-combatentes e suas famílias, conta com a colaboração da Liga de Combatentes da ilha do Pico.