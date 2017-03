21 milhões para investimentos na distribuição de água

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, a propósito do Dia Mundial da Água, sublinhou que Governo Regional, através da Águas e Resíduos da Madeira, já arrancou com intervenções de recuperação de mais de 70km de rede em Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana, no montante de 13M€.

Com o objetivo de melhor servir a população, a Secretaria Regional do Ambiente tem programado uma série de outros investimentos que permitirão, enfrentar o futuro de forma mais confiante. Assim, até ao final deste ano, cerca de 400 hectares de áreas sob gestão do Governo Regional serão reflorestadas, contribuindo para o aumento da infiltração da água, reforçando as reservas hídricas subterrâneas.

De igual forma, espera-se aumentar a precipitação oculta – água do nevoeiro capturada pela vegetação -, precipitação esta que, gota a gota, facilmente infiltra no solo, alimentando, comprovadamente, várias nascentes de altitude.

Quanto à distribuição de água para fins agrícolas, os investimentos já em curso ascenderão aos 21M€. Vários canais de rega secundários, serão requalificados, bem como o Canal do Norte, um dos principais sistemas de regadio, que serve mais de 9 000 parcelas agrícolas.