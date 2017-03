MSC Cruzeiros ‘eleva a gastronomia no mar a um nível superior

A MSC Cruzeiros, maior companhia privada de cruzeiros do mundo com sede na Suíça, líder de mercado na Europa, incluindo Portugal, na América do Sul e Sul de África, revelou hoje os seus “novos e altamente inovadores” modelos de jantar que estarão disponíveis inicialmente pra os viajantes a bordo do MSC Meraviglia e MSC Seaside.

Criados para responder às necessidades dos cruzeiristas de hoje, os dois navios – os primeiros dois de um total de 11 novos mega navios que estão previstos a serem entregues a partir deste ano, em Junho e Dezembro respectivamente – vão disponibilizar opções de jantar altamente flexíveis e uma escolha de pacotes de refeições que podem ser reservados em qualquer altura previamente ao embarque, bem como a bordo. Isto significa que os viajantes da MSC Cruzeiros podem jantar como e quando pretendem, e numa variedade ainda maior de restaurantes de especialidade e de experiências gastronómicas internacionais.

“Na MSC Cruzeiros, o nosso objectivo é criar experiências de férias inesquecíveis aos nossos viajantes enquanto se encontram a bordo de um dos nossos navios. A gastronomia é e sempre foi uma característica fundamental da nossa oferta”, afirmou Andrea Gangale, Head of Product Development and Guest Experience da MSC Cruises.

“Estamos a desenvolver a inovação do produto cruzeiro a muitos níveis, e agora também na experiência gastronómica a bordo. Os novos modelos de jantar estão a ser introduzidos de modo a atender às necessidades dos cruzeiristas de hoje em dia, que procuram um mundo de flexibilidade e escolha. Começando pelo MSC Meraviglia e pelo MSC Seaside, estamos a introduzir novas formas para que seja possível aos viajantes gerirem as suas escolhas – através de tecnologia de última geração a bordo – e oferecendo uma selecção ainda maior de restaurantes internacionais, disponibilizando experiências culinárias provenientes de todo o mundo, tudo para que os viajantes possam desfrutar ainda mais das suas férias”, complementou.