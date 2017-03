Resgate de turista no Cais do Sardinha

O Capitão do Porto do Funchal, em articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil, coordenou durante a tarde de dia 22 de março, uma operação de resgate, de evacuação por via marítima, de uma turista de nacionalidade alemã que se encontrava a efetuar a vereda da Ponta de São Lourenço. A sinistrada, de 57 anos, tendo sofrido uma entorse no tornozelo, necessitou de ser evacuada para receber assistência médica.

Nesta ação foi empenhada uma embarcação salva-vidas da Capitania do Porto do Funchal (ISN-SR40), que embarcou uma equipa dos Bombeiros Municipais de Machico. O resgate ocorreu pelas 17h40 no Cais do Sardinha, e o desembarque pelas 18h00 na marina da Quinta do Lorde, onde aguardava uma ambulância ativada pelo Serviço Regional de Proteção Civil.

A sinistrada foi evacuada para o Centro de Saúde de Machico. O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.​