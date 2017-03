Apreensão de mais de 400 doses de haxixe em Esmoriz

O Comando Territorial de Aveiro, através do Destacamento Territorial de Santa Maria da Feira, deteve dia 22 de março, em Esmoriz, dois indivíduos de 35 anos, por tráfico de estupefacientes.

Quando os militares se deslocavam na A29, junto da saída para Esmoriz, face a uma atitude suspeita do condutor do veículo, os militares abordaram o mesmo e os dois ocupantes da viatura, vindo a detetar que os mesmos transportavam consigo uma quantidade significativa de substância estupefaciente.

No decurso da ocorrência foi ainda realizada uma busca não domiciliária e três domiciliárias, culminando, no total, na apreensão de: 404 doses de haxixe; Uma viatura ligeira; Material de doseamento do produto estupefaciente; e 285 euros em numerário. Os dois detidos ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.