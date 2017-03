Fórum da Juventude Funchal 2017 nos Paços do Concelho

A Câmara Municipal do Funchal organiza, em parceria com o Conselho Municipal da Juventude e a Associação Sociocultural Alternativas Jovens, o Fórum da Juventude 2017, entre os dias 27 e 31 de março, a ter lugar nos Paços do Concelho.

Esta iniciativa é a resposta das associações juvenis que compõem o Conselho Municipal da Juventude a um desafio da Câmara Municipal do Funchal para a construção participada de um fórum dirigido a jovens, que integrasse espaços de discussão e workshops em diversas áreas.

Assim, será dinamizado um programa diversificado de atividades desportivas e culturais, workshops, peddy paper e um festival de bandas/grupos juvenis, de entre o qual se destaca, no dia 28 de março, Dia Mundial da Juventude, o workshop de auscultação juvenil “Eu gostaria que o Funchal tivesse…”, cujo objetivo é promover a participação dos jovens, através da apresentação e discussão de propostas para a cidade.

Inscrições e informações em educacao@cm-funchal.pt ou através do telefone 291 233 922.